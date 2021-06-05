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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد البرلماني الدولي يستنكر احكام الإعدام الصادرة من ميليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب واحكام الإعدام المزعومة والغير قانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
واعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ 207 والتي عقدت افتراضيا خلال يومي 24 – 25 مايو الماضي، بمشاركة وفد مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني ورؤساء البرلمانات العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الاحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.
وشدد قرار المجلس على ان تلك الاجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، الامتناع عن تعرض السلامة الجسدية للنواب للخطر او استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد افراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الانسان لاعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.
وطالب المجلس الحاكم ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في اقرب وقت.
وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، قد تلقي رسالة من الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، بتاريخ 2 يونيو الحالي، تضمنت قرارات الإتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.
وأكد مارتن شنجونج، أن الاتحاد سوف يتخذ الاجراءات اللازمة لاحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل الميليشيات الحوثية وتحديدا احكام الإعدام الغير شرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.
ولفت الى أن لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.
وكان المجلس الحاكم قد أقر التقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية ولجنة الشرق الأوسط والخاصة بالبرلمان اليمني المنعقد في سيئون الممثل الوحيد للشعب اليمني.
الى ذلك تلقى رئيس مجلس النواب دعوتين من الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في اجتماع مؤتمر رؤوساء البرلمانات العالمية الذي سيعقد في النمسا خلال الفترة ٦-٨ سبتمبر القادم، لمناقشة دور البرلمانات في تعزيز مهام العلاقات المتعددة الاطراف لضمان تعزيز التنمية المستدامة بين الشعوب وكذا اساليب مكافحة كورونا.
كما سيشارك رئيس مجلس النواب في أول قمة برلمانية عالمية حول مكافحة الارهاب والتي ستعقد في دولة النمسا بتاريخ 9 سبتمبر القادم بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.