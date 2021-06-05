الاتحاد البرلماني الدولي يستنكر احكام الإعدام الصادرة من ميليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب واحكام الإعدام المزعومة والغير قانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.



واعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ 207 والتي عقدت افتراضيا خلال يومي 24 – 25 مايو الماضي، بمشاركة وفد مجلس النواب برئاسة سلطان البركاني ورؤساء البرلمانات العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الاحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا، معتبرا تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول اليهم لقتلهم.

وشدد قرار المجلس على ان تلك الاجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، حاثا المسئولين عن ذلك، الامتناع عن تعرض السلامة الجسدية للنواب للخطر او استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد افراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الانسان لاعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وطالب المجلس الحاكم ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في اقرب وقت.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، قد تلقي رسالة من الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، بتاريخ 2 يونيو الحالي، تضمنت قرارات الإتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم.

وأكد مارتن شنجونج، أن الاتحاد سوف يتخذ الاجراءات اللازمة لاحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل الميليشيات الحوثية وتحديدا احكام الإعدام الغير شرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً.

ولفت الى أن لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.

وكان المجلس الحاكم قد أقر التقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية ولجنة الشرق الأوسط والخاصة بالبرلمان اليمني المنعقد في سيئون الممثل الوحيد للشعب اليمني.

الى ذلك تلقى رئيس مجلس النواب دعوتين من الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في اجتماع مؤتمر رؤوساء البرلمانات العالمية الذي سيعقد في النمسا خلال الفترة ٦-٨ سبتمبر القادم، لمناقشة دور البرلمانات في تعزيز مهام العلاقات المتعددة الاطراف لضمان تعزيز التنمية المستدامة بين الشعوب وكذا اساليب مكافحة كورونا.

كما سيشارك رئيس مجلس النواب في أول قمة برلمانية عالمية حول مكافحة الارهاب والتي ستعقد في دولة النمسا بتاريخ 9 سبتمبر القادم بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب.