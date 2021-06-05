السفير شجاع الدين يبحث مع رئيس البرلمان السلوفيني مستجدات إحلال السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا هيثم شجاع الدين، اليوم، مع رئيس البرلمان السلوفيني إيغور زورسيك، تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات جهود إحلال السلام في اليمن.



وفي مستهل اللقاء، نقل السفير شجاع الدين، تحايا رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، لرئيس البرلمان السلوفيني .. مؤكدا دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، لإحلال السلام في اليمن لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي.

كما أكد أهمية قيام المجتمع الدولي بممارسة الضغوط، على المليشيا الحوثية، لإجبارها على الانصياع لمتطلبات السلام، ووقف التصعيد العسكري في مأرب والوقف الشامل لإطلاق النار لأنها الخطوة الإنسانية المهمة لوقف المعاناة الإنسانية في اليمن.

ونوه بأهمية الدور الممكن القيام به من جانب سلوفينيا في ظل تسلمها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 .. محذرا من خطورة وضع خزان صافر النفطي، جراء استمرار مليشيا الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء تقييم شامل لحالة الخزان وعدم استخدام هذا الملف لمساومة المجتمع الدولي .. مشددا على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لمنع حصول كارثة بيئية.

كما جدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، حيث أن 65% من المشتقات النفطية المستورده تذهب لمناطق سيطرة الحوثيين والتي تعد كافية لتغطية احتياجات المواطنين والاحتياجات الإنسانية، إلا أن مليشيا الحوثي تقوم بنهب الإيرادات وتوظيفها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي.

من جانبه حمّل رئيس البرلمان السلوفيني، نقل تحياته لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني .. معربا عن تمنياته بإحلال السلام في اليمن بأقرب وقت .. مؤكدا دعم سلوفينيا لجهود الأمم المتحدة بهذا الشأن لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.