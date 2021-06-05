شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطن بانفجار لغم حوثي في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيب مواطن، إثر انفجار لغم من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر محلية وطبية، إن المواطن (محمد خالد هكي) أصيب في قدميه إثر انفجار لغم من مخلفات الحوثيين، أثناء ذهابه لمزاولة عمله في مزرعته الواقعة شرق منطقة القطابا بالخوخة.

وأضافت المصادر، أن الأهالي اسعفوا المصاب إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الرعاية الصحية الأولية والعلاج اللازم.

وأدت مخلفات مليشيات الحوثي من الألغام والعبوات الناسفة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين من سكان الساحل الغربي غالبيتهم نساء وأطفال.