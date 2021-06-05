شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية تحمل الحوثيين مسؤولية رفض وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخارجية الأمريكية تحمل الحوثيين مسؤولية رفض وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن جماعة الحوثي تتقاعس عن السعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية.



وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، عاد بعد جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين حكوميين ويمنيين وشركاء دوليين.

وذكرت الوزارة في بيان، بعد عودة المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة "في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني"، بحسب وكالة "رويترز".