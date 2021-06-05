وفاة 16 شخصاُ وإصابة 3 آخرين بحادث مروري في محافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 ـ لحج

توفي وأصيب 19 شخصاً بينهم نساء، بحادث مروري مروّع في مديرية طور الباحة على الخط الرابط بين مديرية طور الباحة ومحافظة عدن، (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية إن الحادث الذي وقع في منطقة الفرشة، بمديرية طور الباحة، التابعة إداريا لمحافظة لحج، نتج عن اصطدام باص نقل نوع (هايس) كان يحمل ركابا من أسرة واحد من منطقة الفرشة متجها نحو محافظة عدن، وسيارة نوع برادو تابعة لإحدى المنظمات الدولية.

وأوضحت المصادر أن الحادث أوقع 19 شخصا من كلا المركبتين بينهم 16 شخصا توفوا فيما البقية أصيبوا بجروح متفاوتة، علاوة على احتراق الباص بالكامل.

ونشر إعلام مستشفى بن خلدون العام في لحج أسماء المتوفين والمصابين الذين تم اسعافهم إليه جراء الحادث المروري.

في حين ذكرت مصادر طبية إن عددا من الجثث تم نقلها الى مستشفى الجمهورية بعدن تمهيدا لدفنها.

وتحصلنا على اسماء المتوفين وهم: (علي محمد سيف الدغور، حرم/ عبدالرحمن الدغور، حرم / احمد الدغور، حرم / عادل الدغور، فاطمة علي الدغور، بشرى عدنان الدغور، حرم/ منصور جويدان، غزلان جويدان، لاميا عمر "شقيقة العريس"، قصي عمر "شقيق العريس"، ابن عبدالرحمن القباطي، ابن محمد عمر، ابن نظمي "صهر علي الدغور"، ابنت نظمي)، بالاضافة إلى ثلاث جثث من عائلة العروسة.

فيما أصيبت، حرم/ عمر الدغور ام قصي، حرم / مفيد عمر وأبنته، حرم / عبدالهيج.

في السياق، حملت السلطة المحلية في طور الباحة، صندوق صيانة وإعادة تأهيل الطرق كامل المسئولية بسبب إهمالها وعدم استكمالها إعادة تأهيل الطريق.