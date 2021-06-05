 إفشال هجوم لمليشيات الحوثي شمالي طور الباحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت القوات الجنوبية والمقاومة هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على مواقعها بجبهة حيفان شمالي طور الباحة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية محمد النقيب في تغريدة على حسابه على منصة "تويتر": إن اللواء الرابع حزم تمكن من إلحاق خسائر كبيرة بالمليشيات الحوثية بجبهة حيفان شمالي طور الباحة.

وأضاف النقيب، إن الجبهة شهدت مواجهات عنيفة عقب محاولة مليشيات العدو الحوثية شن هجوم على قطاعي "العذير" و"الهجمة"، وتمكنت القوات الجنوبية من إفشاله.

وتشهد جبهة حيفان معارك من وقت إلى آخر بين القوات الجنوبية والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.