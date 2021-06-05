"المشتركة" تستهدف جبهات لمليشيا الحوثي في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت القوات المشتركة، ثكنات وأوكارا للمليشيات الحوثية في خمس جبهات جنوب الحديدة جراء خروقات حوثية لوقف إطلاق النار وانتهاكات بحق المدنيين.



وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أنه تم رصد مصادر نيران حوثية استهدفت أعيانا مدنية في شمال شرق مدينة حيس تزامنا مع تنفيذ المليشيات محاولة تسلل على مواقعها.

وأضاف، أن المليشيات استهدفت أحياء سكنية في التحيتا ذات الكثافة السكانية، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية في قطاعي كيلو 16 والمطار بمدينة الحديدة وجنوب مدينة الدريهمي وسرعان ماتم إخمادها وتكبيدها خسائر.

وأوضح، أن القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على ثكنات وأوكار للمليشيات في الجبهات المشار إليها، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.