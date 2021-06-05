حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية .



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو بوجه عام أثناء الليل وغائم جزئياً أثناء النهار والفرصة مهيئة بإذن الله تعالى لهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد شمالا حتى محافظات ذمار وصنعاء وعمران، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتعمل على أثارة الأتربة والغبار.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو حارورطب بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب مثيرة للأتربة والرمال.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية :سيكون فيها الطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا, والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية تنشط خلال ساعات النهار مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقسا غائما جزئياً والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونـبــه المركز الوطني للأرصاد:

1- الموطنين في المنحدرات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان .

2- الصيادين ومرتادي البحر في الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب وشرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

3- المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من استمرار درجات الحرارة المرتفعة.