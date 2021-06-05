شكرا لبحثكم عن خبر نجل الرئيس عبدربه منصور هادي يعشب ملعب نادي عرفان ابين صناعيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لودر «الأيام» عارف علوان:

> وصل العشب الصناعي الخاص بملعب كرة القدم التابع لنادي عرفان الرياضي، أمس الأول، إلى مدينة لودر بدعم من قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد ركن ناصر عبدربه منصور هادي، ورئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، رئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي.

وبهذا الصدد وبناءً على توجيهات محافظ أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم، قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الكابتن أحمد صالح الراعي، صباح الخميس، يرافقه مدير الوحدة الفنية بديوان المحافظة المهندس مختار الشدادي بالنزول إلى ملعب عرفان، وكان في استقبالهما الكابتن خالد أحمد مفتاح رئيس النادي، ونائبه الكابتن جمال الهبة سعيد.

وخلال نزولهما الميداني قاما بمعاينة الملعب من أجل وضع الدراسة والخطة في تنفيذ أعمال المشروع من قبل المهندس الشدادي عبر مراحله، والذي من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تتضمن قشط وتسوية الملعب، مع توريد تربة ناعمة، ومن ثم ردمها ودكها، ثم سيتم بعدها فرش العشب الاصطناعي، مع إنشاء قناة لتصريف المياه، كما سيتضمن مشروع إعادة تأهيل ملعب عرفان، رفع السور، وبناء مدرجات من الجهتين الشرقية والغربية، وبناء الجزء المهدم من السور من الجهة الشرقية، وبناء غرف للملابس وحمامات، ثم توجه بعد ذلك الراعي والمهندس الشدادي إلى مقر اللواء 115 مشاة، حيث قاما بمعاينة العشب الصناعي الخاص بملعب نادي عرفان، والذي هو من النوعية الجيدة والمطابق للمواصفات.

من جانبه عبر رئيس نادي عرفان الرياضي الكابتن خالد أحمد مفتاح عن بالغ شكره وتقديره للعميد الركن ناصر عبدربه هادي، قائد ألوية الحماية الرئاسية، والشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، رئيس الاتحاد العام لكرة القدم على هديتهما الثمينة والرائعة لأبناء نادي عرفان، وكل أبناء المنطقة والمديرية عامه، وأيضًا الشكر موصول للواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ أبين، والعميد سيف علي القفيش قائد اللواء 115 مشاة، الرئيس الفخري للنادي، والأستاذ ناصر عوض موسى نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة أبين، ولكل من قدم جهدًا في ذلك المشروع الشبابي، مؤكدًا على أهمية بناء واستكمال مشروع تعشيب ملعب النادي، والذي سيسهم في تطوير الحركة الشبابية والرياضية بالمديرية، وسيعود بالفائدة على النادي والمدينة والمنطقة بشكل عام.