شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هـــام وعاجل من صنعاء إلى كافة المواطنيين الذي يتعاطون القات.. لا تتناولوا هذا الدواء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئه العامه للأدوية والمستلزمات الطبية في حكومة الحوثيين بصنعاء اليوم الجمعة، عن دواء خطير يتم بيعه في الأسواق بشكل كبير.

ووجهت الهيئة العامة للأدوية تحذيرات عاجلة لكافة المواطنين في العاصمة والمحافظات اليمنية الأخرى، بعدم شراء هذا المنتج المجهول المصدر.

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وحذرت جميع المواطنين من خطر تعاطي هذا المنتج ،مشيرة إلى أنه رخيص القيمة وخطير التأثير. وينتشر في الصيدليات والبقالات بشكل كبير.

مؤكدة أنه “غير آمن، ويشكل خطراً حقيقياً على صحة المرضى”.

وأهابت الهيئة في بيان تحذيري بتجار الأدوية والصيدليات والمستشفيات عدم التعامل مع منتج Einfanec 50 TD (انفيناك أقراص قوة 50).

لكونه غير آمن للاستخدام ومجهول المصدر (مزور)، كما أنه غير مرخص من قبل هيئة الأدوية.

وشددت الهيئة على “ضرورة إبلاغ عمليات الهيئة عمن يتعامل مع هذا الصنف على الأرقام التالية (01619370).. أو على رقم التيقظ الدوائي (01836060)”.

ويعتبر الصنف الوارد في التحذير من مسكنات الآلام. التي تنتشر في الصيدليات والبقالات. حيث يتم استخدامه بشكل كبير من قبل الموالعة الذي يتعاطون القات بشكل يومي. مما ينتج عنه أمراض الفم والأسنان واللثة.

واكدت هيئة الادوية أنها “”ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف بيانها التحذيري”.

ويعد هذا الصنف “انفيناك” من الأصناف المقلدة والمزورة (اسما وشكلاً) مع تحوير حرف (م) إلى (ن) لدواء “امفيناك” المعتمد لدى هيئة الأدوية.، والذي جرى تزويره بالطريقة نفسها في صنف (اوليفيناك ـ olifenac) صيني المصدر.

وتنتشر محليا أصناف مزورة ومقلدة لمسكنات الآلام، صنعت معظمها في “الهند والصين”، وسط تحذير اطباء وصيادلة من استخدامها لما يترتب عليها من أضرار صحية تستهدف الجهاز الهضمي والمعدة وصولاً إلى التسبب بفشل كلوي، وامراض اخرى.