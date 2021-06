شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشكيل رئاسة التيار التوافقي الوطني اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقرير تفصيلي /خاص .ا ع ا

إعلان رئاسة التيار وانطلاق أعمال مساراته المختلفة

على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعية وياتي هذا الاعلان متزامنا مع عيد الوحده اليمنية .

"إعلان رئاسة التيار وانطلاق أعمال مساراته المختلفة

استكمالاً لتنفيذ مخرجات مؤتمره التحضيري الثاني، اجتمعت يوم 22 مايو قيادة تيار التوافق الوطني بحضور أعضاء المجلس الإشرافي، ورؤساء فرق مسارات عمل التيار المكلفين بقيادة هذه المسارات خلال الفترة التأسيسية القادمة بعد أن تم الانتهاء من تشكيل المجلس التنفيذي للتيار والمكون من تسع مسارات عمل مختلفة.

ويضم المجلس الإشرافي للتيار كلاً من( البروفيسور أيوب الحمادي، الأستاذة حورية مشهور، الأستاذ خالد اليماني، الأستاذ خالد عبدالواحد نعمان والدكتورة نادية السقاف،)

بينما تتكون رئاسة التيار من:

الدكتورة بلقيس أبو أصبع (المسار السياسي)، الأستاذ رأفت الأكحلي (مسار الاقتصاد والإعمار)، الدكتور شادي باصرة (مسار العلاقات الخارجية)، الدكتور اللواء محمد الغدراء (المسار الأمني والعسكري)، الدكتور محمود العزاني (مسار بناء الدولة)، الأستاذة نبيلة الحكيمي (المسار الحقوقي والإنساني)، الدكتورة نورية الأصبحي (مسار التعليم)، البروفيسور مهدي قادري (مسار الصحة) والدكتور همدان دماج (مسار الإعلام والثقافة)،

وفي الاجتماع، الذي حضرته أيضاً مسؤولة الإدارة المالية للتيار الأستاذة سليمة الأمير، تم استعراض عدد من القضايا الخاصة باستكمال بناء مكونات التيار وتكوين المسارات المختلفة، وآلية عملها الداخلية أو على مستوى التيار بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التيار المتمثلة في إنهاء الحرب والوصول إلى السلام العادل والمستدام في اليمن.

كما تم الاتفاق على ضرورة أن يسير التيار بمسارين متوازيين ومتكاملين؛

الأول بالقيام بالتحركات السريعة في عدد من الملفات الطارئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. والثاني باستكمال رؤى المسارات واستراتيجية عملها ومصفوفة الحلول التي تقدمها في مختلف الجوانب والمجالات بما يتماشى مع خارطة الطريق المقدمة من التيار.

الجدير بالذكر أن تيار التوافق الوطني هو تجمع وطني سياسي يمني يضم عدداً كبيراً من الشخصيات اليمنية الوطنية من كافة التخصصات والخبرات العلمية والسياسية في داخل اليمن وخارجه، يهدف إلى تقديم مشروع لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها، وإعلاء المصالحة الوطنية والتعافي الوطني الشامل للوصول إلى سلام عادل وشامل يمهد لبناء دولة يمنية مستقرة وحديثة تستجيب لطموحات ومصالح الشعب اليمني. وكان التيار قد أشهر عن نفسه مؤخراً بعد مؤتمره التحضيري الثاني الذي انعقد الشهر الماضي.



NRM’s presidency announced and tracks commence work

As a manifestation of its Second Preparatory Conference’s outcomes, the National Reconciliation Movement declared the names of its directors who will be leading the nine working tracks. The Supervisory Board and the directors met on Saturday to launch the movement’s operational tracks.

The supervisory council consists of Pro. Ayoub Al-Hamadi, Hooria Mashhour, Khaled H. Alyemany, Khalid Abdulwahid Noman and Dr. Nadia Al-Sakkaf, while the board of directors consists of: Dr. Belqis Abu Asba of the political track, Raafat Al-Akhali of the economics and reconstruction track, Dr. Shadi Basurrah of the foreign relations track, Dr. Major General Muhammad Al-Ghadra of the security and military track, Dr. Mahmood Alazani of the State Building track, Pro. Mahdi Qadri of the Health track, Nabila Al-Hakimi of the Human Rights and Humanitarian work track, Dr. Nouria Al-Asbahi of the Education track, and Dr. Hamdan Dammag of the Media and Culture track.

In the meeting, which was also attended by the head of the financial management of the movement, Salima al-Amir, a number of issues were reviewed regarding the completion of the construction of the movement’s tracks, and the mechanism of its internal work at the track level and cross sectional.

It was also agreed that the NRM should follow two parallel and complementary approaches. The first is by making rapid moves in a number of emergency issues at the local, regional and international levels, and the second is by completing the tracks’ visions, their work strategy and the matrix of solutions they provide in various aspects and fields in line with the road map designed by the movement.

It is worth noting that the National Reconciliation Movement is a national political gathering that includes tens of Yemeni figures from all disciplines and experiences inside and outside Yemen. It aims to present a project to end the war and address its effects, and to promote national reconciliation through a comprehensive national recovery based on a just and comprehensive peace agreement that paves the way for building the modern Yemeni state that responds to the aspirations and interests of the Yemeni people. The movement had announced itself recently after its second preparatory conference, which was held last month.