شكرا لقرائتكم خبر عن أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس التفاصيل الأولى للولايات المتحدة. إرسال 80 مليون لقاح COVID-19 إلى الخارج بهدف "إنهاء الوباء عالميًا". والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترجمة اولية /عبد الغني اليوسفي

بايدن يعلن عن إرسال 25 مليون جرعة لقاح إلى الهند ، والبعض الآخر يواجه `` طفرات ''

وفصل المسؤولون تفاصيل المكان الذي تتجه إليه أول جرعة من 80 مليون جرعة تم التعهد بها.

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تخطط الإدارة لإرسال 80 مليون جرعة على الأقل إلى الخارج بحلول نهاية الشهر

تتعرض إدارة بايدن لضغوط لتزويد الدول الأخرى المتضررة بشدة ببعض إمداداتها الوفيرة ، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض إن بعض الجرعات الأولية ستذهب إلى الهند وغزة والضفة الغربية وغيرها. دول ومناطق قال إنها "تواجه أزمات".



قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، جيف زينتس ، إن التبرعات ستكون "فائضًا" من الإمدادات الأمريكية. يحتاج وسيشمل لقاحات Pfizer و Moderna و Johnson & Johnson المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، ولكن ليس لقاح Astra Zeneca.

"اليوم ، نقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تخصيص أول 25 مليونًا من تلك اللقاحات لإرساء الأساس لزيادة التغطية العالمية ومعالجة الطفرات الحقيقية والمحتملة ، والأعباء المرتفعة للمرض ، واحتياجات البلدان الأكثر ضعفًا

وقال بايدن في بيان ".

"سيتم تقاسم 75 في المائة على الأقل من هذه الجرعات - ما يقرب من 19 مليون - من خلال COVAX ، بما في ذلك ما يقرب من 6 ملايين جرعة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وحوالي 7 ملايين جرعة لجنوب وجنوب شرق آسيا ، وحوالي 5 ملايين جرعة لأفريقيا ، وذلك بالتنسيق. مع الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، وسيتم تقاسم الجرعات المتبقية ، التي تزيد قليلاً عن 6 ملايين ، مباشرة مع البلدان التي تعاني من موجات الطفرات ، وتلك التي تمر بأزمات ، والشركاء والجيران الآخرين ، بما في ذلك كندا والمكسيك والهند و جمهورية كوريا ".



الرئيس جو بايدن ، مع نائب الرئيس كامالا هاريس ، يتحدثان عن استجابة COVID-19 والتطعيمات في قاعة المحكمة الجنوبية بمبنى المكتب التنفيذي لأيزنهاور ، في واشنطن العاصمة ، في 2 يونيو 2021.

ماندل نجان / وكالة الصحافة الفرنسية عبر Getty Images



وقال بايدن "نحن نتشارك هذه الجرعات ليس لتأمين الامتيازات أو الحصول على امتيازات. نحن نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح وقيادة العالم في وضع حد للوباء بقوة نموذجنا وقيمنا".

في إحاطة حول COVID-19 يوم الخميس بعد الإعلان ، قال Zients: "مع ازدياد إشراق الأيام وإشراقها في المنزل ، نركز على دفع التقدم لمساعدة الوباء - المساعدة في إنهاء الوباء في جميع أنحاء العالم. إنه الشيء الصحيح على حد سواء. فعل وخطوة مهمة في حماية الأمريكيين من خلال المساعدة في القضاء على الفيروس. لقد تعهد الرئيس بأن تكون الولايات المتحدة ترسانة للقاحات ".

COVAX ، أو COVID-19 Vaccines Global Access ، هو برنامج لقاحات عالمي تدعمه منظمة الصحة العالمية يساعد في التوزيع ، لكن سوليفان أضاف في الإحاطة أن الولايات المتحدة سيكون له القول الفصل في المكان الذي تذهب إليه الجرعات ويتركز جهده على البلدان التي تتعامل مع الاحتياجات "العاجلة".

وقال سوليفان "سوف نحتفظ بالقول إلى أين يذهبون". "في نهاية المطاف سيكون للولايات المتحدة السلطة لتقول إن الجرعات تذهب هنا وليس هناك."

عامل صحي يستعد لإعطاء لقاح ضد فيروس COVID-19 في حافلة ركاب تم تحويلها إلى مركز تطعيم متنقل في كولكاتا ، 3 يونيو 2021.

Dibyangshu Sarkar / AFP عبر Getty Images

وشدد على وجهة نظر بايدن بأن الولايات المتحدة ليس "ابتزازًا أو طلب تنازلات أو فرض شروط" ، وقد اشتمل على إهانة واضحة ، "الطريقة التي تقوم بها الدول الأخرى التي تقدم الجرعات".

وقال "لا نقوم بأي من هذه الأشياء. هذه جرعات يتم التبرع بها مجانًا وواضحة لهذه البلدان لغرض وحيد هو تحسين وضع الصحة العامة".

"نحن لا نطلب أي شيء من سكان غزة والضفة الغربية ، لكننا نشعر أنه بالنظر إلى ما يتعاملون معه في الوضع على الأرض هناك ، فمن الصواب والسليم والجيدة للولايات المتحدة أن تخصص بالفعل بعض جرعات لذلك البلد ".

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سلط زينتس الضوء على أن مليون جرعة من لقاح Johnson & Johnson كانت متجهة إلى كوريا الجنوبية في غضون ساعات.

"بعد القيام برحلة طولها 2000 ميل إلى كاليفورنيا ، يتم تحميل هذه المليون جرعة في طائرة ستقلع إلى جمهورية كوريا هذا المساء ، محملة بالأمل وتوفر الحماية المنقذة للحياة لمليون كوري جنوبي ممن سبق لهم السفر. سجل للحصول على فرصة ".

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ذكر بيان بايدن أن إدارته تدعم الجهود المبذولة للتنازل مؤقتًا عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات COVID-19 وأن الولايات المتحدة شارك بالفعل أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح مع كندا والمكسيك.



عامل رعاية صحية يدير لقاح Sinovac COVID-19 في ريو دي جانيرو ، 28 أبريل 2021.

سيلفيا إزكويردو / AP ، FILE

تحدث الرئيس عن الولايات المتحدة. تطعيم جهد الأربعاء ، دعا الأمريكيين للمشاركة في "شهر العمل" للوصول إلى 70٪ من البالغين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بحلول الرابع من يوليو. يأتي بيانه يوم الخميس بشأن اللقاحات في الخارج بينما يحتفل بعيد ميلاد السيدة الأولى جيل بايدن في شاطئ ريهوبوث دون خطط عامة كبيرة في جدولهم الزمني.

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ورفض وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الثلاثاء تقديم تفاصيل قبل الرئيس لكنه قال إن توزيعها يهدف إلى "التركيز على الإنصاف والتوزيع العادل للقاحات".

وقال للصحفيين عن هذا الجهد أثناء رحلة إلى كوستاريكا "سنركز على العلم".

تخطط الإدارة لإرسال 80 مليون جرعة على الأقل إلى الخارج بحلول نهاية الشهر.

ساهم كونور فينيجان من ABC News في هذا التقرير.