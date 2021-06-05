تعز.. استئناف حملة التحصين ضد كورونا للمغتربين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الجمعة، استئناف حملة التطعيم للمغتربين في محافظة تعز، بعد أيام من إعلانه إيقاف العملية بسبب نفاد كميات اللقاحات المتوافرة للمحافظة.



وأكد المكتب، في تعميم صدر اليوم الجمعة- وأطلع عليه "يمن شباب نت"- على أنه قرر استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمغتربين اليمنيين، ابتداء من يوم غد السبت.



ولم يحدد المكتب، ضمن تعميمه، مراكز التطعيم، وأكتفى بالإشار إلى أن "أخذ اللقاح للمغتربين سيكون خارج المدينة". إلا أن مصدر في مكتب الصحة ألمح لـ"يمن شباب نت" أنه بصدد فتح مركز خاص لتطعيم المغتربين باللقاح في مديرية المسراخ، بريف تعز الجنوبي الغربي.



وكانت محافظة تعز، شهدت مع نهاية شهر مايو/ آيار الماضي، إقبالا كثيفا من قبل اليمنيين الراغبين بالهجرة، الذين قدموا إلى المحافظة من مختلف المحافظات الأخرى، لا سيما الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، للحصول على جرع التطعيم من فيروس كورونا.



يأتي ذلك الإقبال بعد اشتراط السعودية من اليمنيين الداخلين إلى أراضيها، سواء للعمل أو الحج والعمرة، أخذ لقاح كورونا كشرط أساسي للعبور.



والثلاثاء الماضي، أعلن مكتب الصحة في محافظة تعز إيقاف التطعيمات ضد فيروس كورونا "حتى إشعار آخر".. مرجعا ذلك، في بيان له، إلى نفاد اللقاحات وكروت التطعيم من معظم المواقع المخصصة للتطعيم، وتدني نسبة التغطية للفئة العمرية فوق 60 عاماً والعاملين في القطاع الصحي.



وحينها أكد مصدر طبي بمكتب الصحة بتعز لـ"يمن شباب نت"، أن الإقبال المتزايد على اللقاح من قبل المسافرين دفع مكتب الصحة إلى إيقاف حملة التحصين لا سيما مع اقتراب نفاد كميه اللقاحات المخصصة للمحافظة.



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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة اليمنية دشنت التطعيم ضد فيروس كورونا في مناطق سيطرتها يوم 20 أبريل/ نيسان، باستخدام دفعة أولى تشمل 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المقدم من برنامج كوفاكس العالمي.

