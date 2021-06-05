وزيرا خارجية أمريكا وعُمان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لحل أزمة اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيرا خارجية أمريكا وعمان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لحل أزمة اليمن

الجمعة 4 يونيو 2021

الخليج 365

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صادر عنها، إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد تعاونهما في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى أن أنتوني بلينكن، أعرب عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لجهود السلطنة الداعمة للمبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج، والمبعوث الأممي مارتن جريفث.

وأضافت: "أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية، بما يفسح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع، عبر المفاوضات والحوار المباشر بينها".

وأوضحت أن الوزيرين شددا على أولوية دخول المواد الإنسانية والحياتية للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وسيادة أراضيه.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن بلينكن والبوسعيدي، تبادلا وجهات النظر حول استدامة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم لإعادة الإعمار في قطاع غزة، ومساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن وزير الخارجية العماني، أكد خلال الاتصال على موقف السلطنة الثابت بمركزية القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.