شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الخارجية الأميركية تصدر تصريحات جديدة ضد الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يتحملون مسؤولية رفضهم للانخراط في وقف إطلاق النار . الحوثيون يواصلون هجومهم المدمر على مأرب والذي يدينه المجتمع الدولي.

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