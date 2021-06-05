شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام من السفارة اليمنية في السعودية بشأن المغتربين الراغبين في العودة إلى المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، اليوم الجمعة، توضيحا هاما بشأن عودة المقيمين اليمنيين إلى السعودية. وأوضحت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، أنها تود التوضيح للمقيمين الراغبين بالعودة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة أعمالهم بأن الجهات المختصة في المملكة قد وضعت الاشتراطات الصحية التي تسمح بدخول اليمنيين إلى أراضيها وهي كالتالي: قد يهمك ايضاً أولا:ً المحصنين: المطلوب منهم: أن يكون المسافر قد أخذ جرعة واحدة من اللقاح في المملكة العربية السعودية أو جرعتين في اليمن وأن يكون مر على آخر جرعة مدة لا تقل عن 14 يوم مع القيام بالخطوات التالية: 1. تقديم شهادة فحص PCR سلبية النتيجة لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من لحظة أخذ العينة إلى الوصول إلى المنفذ السعودي. 2. فحص بصري. 3. قياس درجة الحرارة. 4. يستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات مع حجر منزلي لمدة 7 أيام. 5. حجر منزلي لمدة 7 أيام لمن هم دون 18 سنة مع إجراء فحص PCRفي اليوم السادس لوصولهم إلى المملكة. ثانياً: القادمين جواً: يسمح بالدخول جواً لمن أخذ جرعة لقاح واحدة في المملكة قبل مغادرتها مع حجر مؤسسي (فندقي) لمدة سبعة أيام مدفوعة الثمن. ثالثاً: غير المحصنين من اليمنيين لا يسمح لهم بالدخول إلى المملكة عبر كل المنافذ. رابعاً: أزواج وزوجات السعوديين المحصنين يسمح لهم بالدخول بشرط عمل فرز بصري وقياس درجة الحرارة وليس عليهم حجر. غير المحصنين يسمح لهم بالدخول بشرط: 1. قياس درجة الحرارة 2. فرز بصري 3. حجر منزلي لمدة 7 أيام. 4. عمل فحص PCR في اليوم السادس لوصولهم إلى المملكة ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان هام من السفارة اليمنية في السعودية بشأن المغتربين الراغبين في العودة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.