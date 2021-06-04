شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات يمنية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة على أكثر من ثلاث محافظات خلال الساعات القادمة.
وأوضح المركز في نشرته الخاصة بالطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة، أطلع عليها ” المشهد اليمني “، أن “الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد شمالا حتى محافظات ذمار وصنعاء وعمران”.
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وحذر الموطنين في المنحدرات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان.
وهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظتي إب وتعز؛ وفقا لمصادر محلية.
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