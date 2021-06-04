وفاة راكب يمني قبل هبوط طائرته بمطار القاهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت رحلة الخطوط اليمنية القادمة إلى مطار القاهرة الدولي، يوم الخميس، وفاة راكب يمني على متن الطائرة قبل هبوطها في القاهرة.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الراكب (ع . ف) يمني الجنسية، وتوفى على متن رحلة الخطوط اليمنية رقم 600، القادمة من اليمن وعلى متنها عدد من الركاب اليمنيين القادمين لتلقي العلاج في مستشفيات القاهرة، نتيجة لإصابتهم في الأحداث التي تشهدها البلاد.



وبينت المصادر، أنه قبل وصول الرحلة إلى مطار القاهرة، تعرض الراكب المذكور لانتكاسة في حالته الصحية، حيث أنه كان مصابا بطلقة في الرأس فحدثت له مضاعفات أدت إلى وفاته.



وأضافت، أنه تم وضع الجثمان تحت تصرف قوات الأمن بالمطار لحين انتهاء الإجراءات.

