شكرا لقراءة خبر عن فتاة ساحرة الجمال تذهل ميسي.. لن تتخيل ما قامت به وكيف كانت ردة فعله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أثارت فتاة ساحرة الجمال، ذهول واعجاب النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد قيامها بتأدية مهارات كروية خاطفة للانظار.

ونشرت الأرجنتينية الصغيرة فيليسيتاس فلوريس، التي لم تتخط الثماني سنوات من عمرها، مؤخراً، عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر من خلاله مهاراتها الكروية وتلاعبها بالكرة بطريقة فنية لافتة، وقامت بإهداء المقطع لمثلها الأعلى في عالم المستديرة ميسي. المفاجأة كانت برد ميسي على الفيديو الذي نشرته الطفلة الجميلة، قائلا: "شكرا جزيلا على التفاني، لقد شاهدت الفيديو وأنتِ عبقرية".

وتلعب فيليسيتاس بكرة القدم منذ أن كانت في الثانية من عمرها، وتحلم أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة يوما ما وأن تقابل نجمها المحبوب ميسي.

وكان والد الطفلة الصغيرة، قد بدأ في تحميل مقاطع الفيديو التي تؤدي فيها مهارات كروية، على شبكات مواقع التواصل، في يونيو من العام الماضي، بهدف توثيق تلك اللحظات، لكنها سرعان ما لاقت إقبالا لدى رواد تلك المواقع.

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