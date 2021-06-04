شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل: حريق هائل يلتهم مبنى تجاري ضخم في الكويت والسلطات تعلن التفاصيل (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وثق مقطع فيديو نشرته جريدة النهار الكويتية اندلاع حريق ضخم في مبني تجاري بمنطقة حولي بالكويت.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق الذي التهم المبنى من الخارج بشكل شبه كلي.

وأكدت قوة الإطفاء العام أن الحريق في كسوة الواجهة الخارجية للمبنى، وما زالت فرق الإطفاء تتعامل معه لإخماده دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطع فيديو مصورا أظهر المبنى المحترق من مكان قريب، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة ”الراي“ المحلية أنه تم إخلاء المبنى بالكامل.