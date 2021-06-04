أدوا صلاة الجمعة أمام مقر المحافظة.. المحتجون بتعز يواصلون التصعيد ضد الفساد وتدهور الخدمات

المنامة - ياسر ابراهيم - للإسبوع الثاني على التوالي، أدّت جموع شعبية غفيرة صلاة الجمعة أمام مقر المحافظة بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات وارتفاع الأسعار.



وعقب خطبتي وصلاة الجمعة، ردد المشاركون هتافات وشعارات تطالب بإقالة محافظ المحافظة نبيل شمسان، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.



كما رفع المتظاهرون لافتات مختلفة تطالب بسرعة إحالة ملفات بقية المسؤولين المتهمين بالفساد إلى القضاء، تمهيدًا لمحاكمتهم ومحاسبتهم.

وفي حين جدد المحتجون رفضهم لإعادة تدوير الفساد..أكدوا الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.



ومنذ نحو أسبوعين، شهدت مدينة تعز حركة إحتجاجات شعبية غاضبة، تمثلت بتنفيذ مظاهرات احتجاجية منددة بتدهور الوضع المعيشي وغياب الخدمات العامة وانتشار الفساد.



ومع تصاعد الإحتجاجات، أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء الماضي، قررا بإيقاف كل من مدير مكتب النقل بالمحافظة محمد النقيب، ومدير مؤسسة الكهرباء عارف عبدالحميد.



ويطالب المتظاهرون بمزيد من القرارات المماثلة ضد بقية المتورطين بالفساد، أو المقصرين في أداء مهامهم الإدارية، لا سيما في ملف الخدمات العامة.



