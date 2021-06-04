شكرا لقراءة خبر عن انجي خوري بإطلالة صادمة للجمهور ...شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - نشرت الفنانة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على الانستجرام صورة ظهرت فيها بلباس فاضح شبه عاري.

ظهرت في الصورة وهي ترتدي " شورت قصير " ومعالم جسمها واضحة ومكشوفة للعلن ، كانت قد نشرتها مؤخرا من أخر زيارة لها للعراق تحديدا مدينة "اربيل " .

تفاعل الجمهور مع صورتها " الشبه عارية " كثيرا ، حتى ان صورتها حصدت عللى أكثر من 80 ألف اعجاب و 100 الف تعليق من قبل متابيعيها عبر الانستجرام .

يذكر أن انجي خوري المولودة في سوريا عام 1997 ، ظهرت مؤخرا كشابة تريد الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نظرا منها أنها تتمتع بصوت جميل وملامح جذابة وقوام مدهش .

انتجت أول استعراضية لها عا 2019 وحصدت على متابعة كبيرة جدا بوقت قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق الانستجرام بسبب جرأتها العالية ولبسها المكشوف ، اذ انها كثيرا ما تقوم بالتحدث لمتابيعيها بأمور قد تكون " خادشة للحياء " أحيانا .

أطلقوا عليها مؤخرا لقب "سما المصري " تشبيها بالمحتوى التي تقدمه عبر حسابها ، اذ تظهر الاثنتان بلباس مكشوف دائما ويحاولن اثارة الرأي العام بالصورة التي تظهران بها دائما .