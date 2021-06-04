شكرا لقراءة خبر عن عـــاجل .. أمريكا تعلن عن تحرك عسكري جديد لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن اليمن لقلب الأمور رأسًأ على عقب (تفاصيل طارئة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، امس الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، إن "أوستن والأمير محمد ناقشا الأمن الإقليمي، لا سيما الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار البيان أيضا إلى أنهما ناقشا "الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية".

كان اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع الأمريكي وولي العهد السعودي، فبراير/شباط الماضي حيث تناقشا حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.