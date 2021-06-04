شكرا لقراءة خبر عن منة فضالي على خطى رانيا يوسف بعد صورتها بالمايوه وهذا ما ستفعله بالمتحرشين! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة صارمة إلى المسيئين لها ولزميلاتها من الفنانات، وذلك بعد الهجوم عليها وعلى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف.

منة فضالي: (سآخذ حقي بالقانون)

وجاء هجوم منة فضالي بعد التعليقات المسيئة لها بألفاظ خارجة عقب نشرها صورتها بالمايوه، وعقب أزمة رانيا يوسف بعدما نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وبفيديو نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، قالت منة فضالي: (من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت رسائل مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون).