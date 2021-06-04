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غريفيث يحذر من مخاطر تسرب نفط خزان صافر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، من خطر التسرب النفطي بخزان النفط صافر العائم في البحر الأحمر، مشيرا إلى حادث انفجار مرفأ بيروت وتداعياته. وأشار في تصريحات صحفية، إلى بدء العمل على القضية قبل وقت طويل، بهدف التوصل إلى توافق حول آليات الوصول إلى السفينة وتقييمها وصيانتها. وكشف عن تقدم مليشيا الحوثي الإرهابية، في كل مرة بمطالبات جديدة، مؤكدا اعتزام مجلس الأمن عقد اجتماع حول القضية.  


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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