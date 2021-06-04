إب..مليشيا الحوثي تفرض زيادة مضاعفة على فاتورة المياه

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية في مؤسسة المياه بمحافظة إب، زيادة على تعرفة المياه العمومية بنسبة أكثر من 100%، في ظل استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة.



وقال سكان محليون، إن مؤسسة المياه التابعة لمليشيا الحوثي في المحافظة رفعت تعرفة الوحدة الماء لشهر مايو المنصرم من٢٢٠ ريال إلى ٤75 ريال، إضافة إلى زيادة في الرسوم الأخرى المتمثلة بالصرف الصحي والمجالس المحلية والخدمات التي تضفيها المليشيا على الفاتورة.



وشكا مواطنون من الزيادات التي تفرضها المليشيا في الوقت الذي تشهد فيه أحياء مدينة إب، أزمة خانقة في المياه، حيث لا يصل مشروع المياه إلا كل مرة في الشهر أو مرة كل شهر ونصف، مطالبين بإقالة ومحاسبة قيادة مؤسسة المياه.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وفرض جبايات وإتاوات ساهمت في ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

