كل ما تريد معرفته عن فوائد المغنيسيوم.. يساعد على مواجهة الأرق واضطراب الجهاز الهضمى

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من أن المكملات الغذائية يمكن أن تساعد فى تصحيح بعض حالات نقص العناصر الغذائية التى تحتاجها أجسامنا، إلا أنها يمكن أن تؤدى أيضًا إلى بعض المشاكل الخاصة بها.

ووفقا لما نشره موقع " Eat This, Not That" فإن المغنيسيوم عنصر غذائي يشارك في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم، ويمكن أن يكون الأمر خطيرًا أيضًا إذا كان لديك القليل جدًا أو الكثير من المغنيسيوم في نظامك، لذا فإن إيجاد التوازن المثالي هو المفتاح.

وقالTrista Best" " اختصاصي تغذية للموقع: يتفاعل المغنيسيوم مع مستويات الصوديوم في الجسم، ما قد يؤدي إلى بعض النتائج الدراماتيكية، على سبيل المثال يمكن لمكملات المغنيسيوم أن تحفز النشاط التناضحي للملح غير الممتص في الأمعاء الدقيقة والقولون وتزيد أيضًا من حركة المعدة.

وذكرت أن حركة المعدة هي حركة الطعام من الفم على طول الطريق عبر الأمعاء، وبالتالي فإن تناول الماغنسيوم يمكن أن يسرع عملية الهضم.

فوائد المغنيسيوم

بالإضافة إلى نظام غذائي شامل، يمكن أن تقدم مكملات المغنيسيوم العديد من الفوائد، إذا كنت تعاني من الإمساك، فقد يحسن المغنيسيوم انتظام الأمعاء جنبًا إلى جنب مع الترطيب الكافي، حيث تسمح سترات المغنيسيوم لزيادة الماء في الجهاز الهضمي واسترخاء عضلات الأمعاء.

تحسين نوعية وكمية نومك

جنبًا إلى جنب مع محاربة الاكتئاب وخفض ضغط الدم، يرتبط المغنيسيوم بنوم أفضل من حيث النوعية والكمية، يقوم بذلك عن طريق تنظيم وتفعيل هرمونات الجهاز السمبتاوى والناقلات العصبية التى تساعد الدماغ على الدخول فى حالة استرخاء والتى تكون أكثر استعدادًا للراحة.

كما يساعد المغنيسيوم فى السيطرة على أعراض بعض الحالات التى تعيق النوم، مثل اضطرابات الجهاز الهضمى، نقص المغنيسيوم يؤدى فى الغالب إلى الأرق أو يؤدى إلى تفاقمه.

ويلعب معدن المغنيسيوم دورًا أساسيًا في الحفاظ على ضغط الدم السليم والحفاظ على قوة عظامنا.