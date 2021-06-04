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عدن - ياسمين التهامي - دولة خليجية تدخل خط الوساطات الطارئة لإنهاء الحرب في اليمن ؟

يبدأ وزير الخارجية اليمني “أحمد عوض بن مبارك‬” غداً الجمعة زيارة رسمية إلى ‫سلطنة عمان‬.

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واضافت المصادر :انه من المتوقع أن يلتقي فيها بن مبارك نظيره العماني وعدداً من المسؤولين بالسلطنة .

وأشارت المصادر أن الزيارة تهدف إلى بحث عدد من القضايا بين البلدين.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يناقش بن مبارك مع المسئولين في السلطنة جملة من القضايا المتعلقة بمساعي إنهاء الحرب في اليمن والدور الذي يمكن أن تضطلع به عمان في دفع مسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية.