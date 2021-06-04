شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مسؤول إماراتي يشعل غضب اليمنيين بعد نشره تغريدة شبههم فيها بـ هذا المخلوق المغضوب عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مسؤول إماراتي سابق سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عن اليمنيين. وقال المدعو”ضاحي خلفان” إن ‏الوقوف بجانب اليمن الشمالي كالوقوف مع الشيطان،الشيطان كفر بنعمة ربه واليمن الشمالي كفر بنعمة العرب”. قد يهمك ايضاً

وانهالت الردود الغاضبة على تغريدة خلفان كما استنكر نشطاء سعوديون وآخرون من دول مختلفة هذا المنطق العنصري والغير مقبول في وصف اليمنيين.

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