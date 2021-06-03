شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحكومة تزف بشرى سارة لجميع الموظفين بشأن الرواتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت الحكومة اليمنية المعترف بها، اخبارا سارة لعشرات الملايين من اليمنيين، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة. وقالت أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف مرتبات شريحة واسعة منهم.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2021، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر مايو 2021م اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 3 يونيو.

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مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، أوضح في تصريحات إعلامية أن معاشات مايو 2021م سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه بالمحافظات المحررة.



منوها بأن "عملية صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية وجهاز الامن السياسي لشهر مايو 2021م ستتم بحسب القوائم المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد في الوزارة، وابراز الوثائق الرسمية المطلوبة".



وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، مشددا على "اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الأخضر والبطاقة الشخصية الأصلية".



مختتما تصريحه بالتعبير عن "الشكر والتقدير لجهود معالي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية".