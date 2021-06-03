شكرا لقرائتكم خبر عن ""الخليج 365"" ينشر كافة التفاصيل المتعلقة بمنَح التبادل الثقافي المقدمة من مصر للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني للطلبة الرغبين بالتقديم على منح التبادل الثقافي للدراسة في جمهورية مصر العربية (الدراسات الجامعية والعليا ) للعام الجامعي 2021- 2022م .

وقالت في إعلان تابعه ""الخليج 365"" إن التقديم سيكون على النحو التالي :-

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أولاً الدراسات الجامعية

وقالت في هذا الصدد إن على خريجي الثانوية العامة الذين تقدموا لامتحان المفاضلة، والراغبين في التقديم ،الدخول على الرابط أدناه لتسجيل أسمائهم ورفع وثائقهم، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الموافق 10/06/2021م.

والرابط الذي نشرته الوزارة للتسجيل هو :

https://forms.gle/GforQaDPjHaL5ZBF9

وأضافت أنه سيُطلب من الطالب المتقدم رفع الوثائق التالية (بعد دمجها وبنفس الترتيب في ملف PDF واحد):

– صورة ملونة من جواز السفر.

– صورة ملونة من شهادة الثانوية العامة.



ثانياً : الدراسات العليا

وفي هذه الجزئية قالت الوزارة إن على الطلاب اليمنيين الراغبين بالحصول على منحة دراسية (للدراسات العليا : ماجستير أو دكتوراة) بدء إجراءات تسجيل أسمائهم واستقبال وثائقهم (لإجراء عملية المفاضلة) وذلك على الروابط المبيّنة أدناه، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الموافق 10/06/2021م.

ورابط التسجيل لدرجة الماجستير هو :

https://forms.gle/5sZ1xJU2k9iVDfiS9



ورابط رابط التسجيل لدرجة الدكتوراة بحسب الوزارة هو :

https://forms.gle/g2VWfAbvb9bJ3agz8



ونوهت إلى أن الوثائق المطلوبة لدرجة الماجستير (بنفس الترتيب) هي :

_صورة من جواز السفر.

_صورة من شهادة الثانوية العامة.

_صورة من شهادة البكالوريوس + صورة من السجل الأكاديمي للبكالوريوس (بيان الدرجات).

_شهادة الامتياز (الطلاب المتقدمين على تخصصات الطب فقط)



_صورة من ختم مصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الشهادة الجامعية (للشهائد الصادرة من اليمن)، أو شهادة المعادلة (للشهائد الجامعية الصادرة من خارج اليمن).



الوثائق المطلوبة لدرجة الدكتوراة (بنفس الترتيب):

نفس الوثائق المطلوبة لدرجة الماجستير.

صورة من شهادة الماجستير + صورة من السجل الأكاديمي للماجستير (بيان الدرجات).



وأشارت أنه تعطى الأولوية للطلاب المتقدمين على التخصصات الطبية والهندسية.

كما أشارت الوزارة إنه يشترط أن لا زيد عمر المتقدم لدرجة الماجستير عن 35 عاماً ولدرجة الدكتوراة عن 40 عاماً.



وفي حالة كون المتقدِم موظفاً، يجب أن يرفق موافقة جهة عمله على ابتعاثه.

وبحسب الوزارة فإنه تدمج جميع الوثائق المطلوبة، وبنفس الترتيب، في ملف PDF واحد.



وقالت إنها غير مسؤولة عن تعويض الطلاب في حال عدم تمكنهم من السفر، أو في حالة إلغاء المنح من الجانب المصري.