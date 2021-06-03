شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة يدشن حملة مكافحة المخدرات وترويجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة اليوم حملة مكافحة المخدرات وترويجها ، تحت شعار يداً بيد للقضاء على المخدرات ، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة .



وخلال التدشين أوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي سهيل بأن البعض يريد تدمير المجتمع من خلال لجوءه إلى تهريب المخدرات .

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وثمن سهيل دور رجال الأمن والشرطة في مكافحة المخدرات والمهربين مؤكدا أن هذا التكاتف سيسهم في تجفيف منابع الممنوعات وكل الجرائم داخل المحافظة ، شاكراً قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على دعمها المتواصل للأجهزة الأمنية والعسكرية.



وأضاف سهيل بأن كل المتعاطين للمخدرات والمتاجرين بها سينالون العقاب الرادع وفقا للقانون مهما كانت قوتهم داخل المحافظة أو خارجها ، مشيرا إلى أن الاجهزة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين للقانون .



من جانبه استعرض نائب مدير الأمن والشرطة ومدير البحث الجنائي العقيد احمد علي رعفيت نماذج من المخدرات التي تم ضبطها، إضافة إلى مجموعة من العملات الأجنبية المزورة .





وأشار رعفيت بأن المهربين يعملون على نقل هذه السموم للقضاء على الجيل الصاعد من الشباب ابرزها الراتنج والشبو وهي اخطر انواع المخدرات.



ويأتي هذا التدشين بعد نجاح الأجهزة الأمنية مؤخراً في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمليات مختلفة وفي أكثر من منطقة على مستوى المحافظة.