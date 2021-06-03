تدشين صرف مرتبات شهرين للموظفين النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

قال مصدر في بنك الكريمي، إن البنك دشن، مساء الاربعاء، صرف مرتبات النازحين والمنقولين من مناطق المليشيا الحوثية إلى مناطق الشرعية.



وأوضح أن البنك استكمل إدخال بيانات مرتبات الموظفين لشهري أبريل ومايو 2020 للموظفين النازحين والمنقولين من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية، وبدأ مساء بالصرف.

وأكد أن الصرف محصور في فروع البنك بمناطق الشرعية فقط.

وأضاف أن كشوفات المرتبات التي استلمها من الحكومة هي للدفع الثلاث فقط، وهي ذات الدفع التي كانت تستلم مرتباتها سابقا.

يشار الى أن رئيس الوزراء السابق احمد بن دغر، كان قد اصدر قرارا في 2018،بصرف مرتبات الموظفين النازحين من مناطق الحوثي الى مناطق الشرعية، لكن رئيس الوزراء الحالي أوقف في 2019 العمل بالقرار ورفض التوقيع على أربع دفعات