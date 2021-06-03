شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة يترأس اجتماعاً لمدراء الأمن بالمديريات وفروع الوحدات الأمنية بالمحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة اليوم اجتماعاً لمدراء الامن بالمديريات وفروع الوحدات الأمنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديريات .



وفي الاجتماع أشاد مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي صمودة بدور رجال الامن والشرطة في مختلف المديريات بالحس الأمني واليقظة العالية التي يتمتع بها رجال الأمن بالمحافظة ، مشيرا إلى دور السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة في دعمها المتواصل للأجهزة الأمنية .

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وأوضح صمودة بأن المرحلة الحالية تتطلب من كافة الوحدات الأمنية رفع اليقظة والحس الأمني ، لافتاً إلى أن قضية الأمن قضية مهمة ولابد من الجميع الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها المحافظة .



وتم في الاجتماع مراجعة ماتم انجازه خلال الفترة السابقة وكيفية الاستفادة من الأخطاء والملاحظات السابقة وإعداد خطة أمنية للمرحلة القادمة .



كما تم في الاجتماع مناقشة الحملة التي أطلقتها إدارة الأمن بالمحافظة للتوعية من مخاطر المخدرات وكيفية توعية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات ، وإقامة نزولات ميدانية للتوعية في المديريات.





حضر الاجتماع نائب مدير الأمن والشرطة بالمحافظة ومدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت وعدد من مدراء الأمن بالمديريات وعدد من رجال الأمن والشرطة بالمحافظة .