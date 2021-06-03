شكرا لقراءة خبر عن إصابة أجمل مذيعة في MBC بالفيروس الخبيث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - كشفت الإعلامية السورية المقيمة في الإمارات لين أبو شعر،عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن تلك الإصابة جاءت رغم تلقيها جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

وكتبت لين أبو شعر، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، إن “جسمها لم يستطع اكتساب مناعة من اللقاح بعد الحصول على الجرعة الثانية، منوهة إلى أن الطبيب أوضح لها أنه لا بد من مرور أسبوعين من تاريخ تلقي اللقاح كي تكتسب المناعة”. لافتة إلى أنها “ندمت على التأخير في تلقي اللقاح، ناصحة المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح بشكل سريع لتشكيل مناعة ضد الفيروس.

وأضافت: “اليوم أحسن من اليومين السابقين، صحصحت شوي، وأحببت أن أطمئنكم، وشكرًا لدعواتكم سلفا”.

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