محامي وذوي عبدالله الأغبري يتهمون مليشيا الحوثي بالتواطؤ مع متهمين فارين

اتهم المحامي وضاح قطيش، وموكله وهيب الأغبري، مليشيا الحوثي بالتآمر والتباطؤ في القبض على بقية المتهمين بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري في أغسطس /آب من العام الماضي.



وقال قطيش والأغبري في تسجيل مصور، إنهما تقدما لرئيس المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين بطلب التوجيه للدائرة الجزائية من أجل البت في القضية كونها قضية رأي عام.



ولفتا إلى وجود تآمر و تباطؤ من قبل النيابة العامة التابعة للحوثيين في القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة، إضافة الى إبداء التحفظات بشأن السماح بإعادة فتح محلات السباعي، مسرح الجريمة سيء السمعة.



وطالبا بسرعة البت في القضية كون أولياء الدم قد تضرروا كثيرا جراء تأخير الفصل فيها.



وكان حكم استئنافي قضى في 23 من ديسمبر الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الاعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قوبلت بسخط شعبي كبير.



وقتل الأغبري في 26 اغسطس 2020م بعد تعرضه لتعذيب استمر لساعات من قبل المتهمين، وأثارت جريمة مقتله غضبا شعبيا واستنكارا أممياً ودوليا واسعاً، مما أجبر مليشيا الحوثي على عقد محاكمة مستعجلة لمحاكمة المتهمين.

