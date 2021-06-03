شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة المهرة تدشن حملة مكافحة المخدرات وترويجها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل، اليوم، حملة مكافحة المخدرات وترويجها ، تحت شعار يداً بيد للقضاء على المخدرات .



وخلال التدشين أشاد العميد سهيل، بدور رجال الأمن والشرطة في مكافحة المخدرات والمهربين..مؤكدا اهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الوحدات لتجفيف منابع الممنوعات وكل الجرائم .. مشيراً الى أن الاجهزة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين للقانون .