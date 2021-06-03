مناقشة تدخلات برامج الصحة العالمية بالمهرة

من جانبه أكد منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مواصلة دعم المنظمة للقطاع الصحي بالمحافظة ضمن سعيها لتحسين الأوضاع الصحية بالمحافظة في إطار الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد مع جائحة كورونا .

ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض سعد ،اليوم ، مع منسق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور غازي باشامخة، تدخلات المنظمة والبرامج المنفذة في المحافظة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012