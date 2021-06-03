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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات برامج الصحة العالمية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض سعد ،اليوم ، مع منسق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور غازي باشامخة، تدخلات المنظمة والبرامج المنفذة في المحافظة.
وثمن مدير مكتب الصحة الدعم الإنساني لمنظمة الصحة العالمية والمساعدات التي قدمتها للمحافظة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مواصلة دعم المنظمة للقطاع الصحي بالمحافظة ضمن سعيها لتحسين الأوضاع الصحية بالمحافظة في إطار الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد مع جائحة كورونا.