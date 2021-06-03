إجتماع في عدن يناقش حجم إنجاز مشروع تأهيل مستشفى عدن العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع مشترك لوزارتي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي، حجم الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام والممول من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وماتبقي من اعمال فيه .



وفي الإجتماع، حث وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور احمد الكمال ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع وزيرة الشرماني، على ضرورة الإسراع في استكمال ماتبقى من اعمال في المشروع ..مؤكدين إستعداد الوزارتين المطلق لتذليل اي صعاب وحرصهما على إفتتاحه في الموعد المحدد ليبدأ في تقديم خدماته للمرضى المترددين عليه .

حضر الاجتماع مندوب عن الشركة الاستشارية سعودي كونسلت وعدد من قيادات المشروع .