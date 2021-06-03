اختتام برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال صناعة الاكسسوارات والمعجنات والتحف والهدايا ، والذي نفذته منظمة يمن ايد بمحافظة عدن.



وهدف البرنامج الذي استمر شهر ونصف الى إكساب 112 امرأة معارف ومهارات في مجال صناعة المعجنات والاكسسوارات والتحف والهدايا وذلك لتمكينهن من الاعتماد على الذات وتحسين مستواهن المعيشي.

واوضح مدير البرامج بالمنظمة امجد البريكي، ان الدورات التدريبية للمتدربات سبقها جلسات دعم نفسي لتأهيل المتدربات للمشاركة في هذه الدورات بشكل أفضل وكيفية تطوير قدراتهن وتمكينهن من الاعتماد على انفسهن وإيجاد مشاريع إنتاجية لهن.

من جانبها أشارت منسقة المشروع بالمنظمة غادة العاقل، تم في نهاية المشروع تم المتدربات شهادات تدريبية وتوزيع حقائب المشاركات احتوت تلك الحقائب على معدات وادوات ومستلزمات البدء للدخول في سوق العمل وتسويق منتجاتهن بالشكل الاقتصادي المطلوب والدفع بهن لتنفيذ مشاريع خاصة تمكنهن من الإنتاج والإسهام في تحسين الظروف المعيشية لأسرهن.