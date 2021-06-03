شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شمر يبحث مع مسؤول بلغاري تعزيز التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية بالأصالة في بلغاريا أحمد شمر، اليوم، مع مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية البلغارية أنجل أنجليوف، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع السياسي والعسكري في بلادنا.



واكد شمر، موقف الحكومة الشرعية وتعاطيها الايجابي وترحيبها بكل مبادرات وجهود ودعوات الحل السياسي السلمي الشامل، وفق المقررات الدولية والمرجعيات الوطنية مقابل رفض المليشيا الحوثية للسلام، وتصعيدها في مأرب واستهدافها للمدنيين والنازحين بالصواريخ..مثمناً موقف بلغاريا الصديقة الداعم للحكومة الشرعية ودعم اليمن وأمنه واستقراره ووحدة ترابه الوطني ودعمها للجهود الاممية للسلام في اليمن.

من جانبه جدد المسئول البلغاري التزام بلاده الثابت بوحدة واستقلال وسلامة الاراضي اليمنية ودعمها للجهود الاممية في ايجاد حل سياسي شامل في بلادنا وفق المرجعيات الدولية وكذا اهمية تنفيذ اتفاق الرياض.