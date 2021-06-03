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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المهرة يناقش استعدادات اختبارات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، الاستعدادات لتنفيذ اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م والتي تنطلق الأحد القادم.
وخلال الاجتماع الذي ضم قيادات مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات، شدد المحافظ على أهمية نجاح عملية الاختبارات للثانوية العامة، من خلال تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا والحمّيات.
واستعرض الاجتماع قوائم المراكز الاختبارية والإجراءات الصحية التي سيتم اتخاذها في المراكز.