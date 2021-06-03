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اجتماع في المهرة يناقش استعدادات اختبارات الثانوية العامة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، الاستعدادات لتنفيذ اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م والتي تنطلق الأحد القادم.

 

وخلال الاجتماع الذي ضم قيادات مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات، شدد المحافظ على أهمية نجاح عملية الاختبارات للثانوية العامة، من خلال تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء والحمّيات.

 

واستعرض الاجتماع قوائم المراكز الاختبارية والإجراءات الصحية التي سيتم اتخاذها في المراكز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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