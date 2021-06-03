اجتماع في المهرة يناقش استعدادات اختبارات الثانوية العامة

وخلال الاجتماع الذي ضم قيادات مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات، شدد المحافظ على أهمية نجاح عملية الاختبارات للثانوية العامة، من خلال تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا والحمّيات.

ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، الاستعدادات لتنفيذ اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م والتي تنطلق الأحد القادم.

محمد يوسف

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