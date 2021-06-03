مناقشة خطة مشاريع منظمة "أكتد" الفرنسية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه، اليوم، الرئيس القُطري لمنظمة أكتد الفرنسية في اليمن سار فراز لالدين، خطة مشاريع المنظمة التي ستنفذها في المحافظة خلال الفترة القادمة.



واستعرض الوكيل مفتاح مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة ودور المنظمات في إغاثة وإيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال الفترة الماضية..مؤكدا أهمية تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تستهدف النازحين والمجتمع المضيف لهم، بما يحقق التعافي المجتمعي ويسهم في تقليص الفجوة الإنسانية الناجمة عن ضعف تدخلات المنظمات الدولية تجاه النازحين في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة بشكل يومي.

من جهته أطلع المدير القطري للمنظمة، الوكيل مفتاح على خطة المشاريع الإنسانية التي تعتزم المنظمة تنفيذها في محافظة مأرب في كافة المجالات خلال الفترة القادمة..مشيراً إلى أن المنظمة تعمل حاليا على استكمال الترتيبات اللازمة لتدشين مشروع توزيع مساعدات مالية شهرية لنحو 1800 أسرة من الأسر الأشد احتياجا من النازحين والمجتمع المضيف في مديريتي المدينة والوادي لمدة أربعة أشهر.