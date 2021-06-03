الزبيدي يستقبل رئييس بعثة أطباء البلجيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،عيدروس قاسم الزُبيدي، امس الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة عدن، رئيس بعثة أطباء بلاحدود البلجيكية رافائيل فيخت، ونائبه يفتا ميودرج.



واطّلع الرئيس الزُبيدي، على جهود المنظمة البلجيكية وما تقوم به من دور إنساني عظيم في العاصمة عدن، من خلال تدخلاتها في مواجهة جائحة كورونا وإسهامها في دعم المؤسسات الصحية ومراكز العزل.

واستمع الرئيس الزُبيدي من السيد فيخت ونائبه، إلى الصعوبات التي تواجه المنظمة وفرقها العاملة وتعيقها عن أداء مهامها وأنشطتها.

وأشاد الرئيس الزُبيدي خلال اللقاء، بدور أطباء بلاحدود الإنساني وجهودها الطبية خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

ودعا الرئيس الزُبيدي رئيس بعثة أطباء بلا حدود الى فتح مراكز للمنظمة في جميع محافظات الجنوب أسوة بدورها الإنساني في العاصمة عدن.

ومن جانبهما ثمّن رئيس بعثة أطباء بلاحدود البلجيكية رافائيل فيخت، ونائبه يفتا ميودرج الجهود التي بذلها المجلس الانتقالي الجنوبي في تسهيل مهام أطباء بلاحدود، وتوفير الدعم اللازم لعمل طواقم أطباء بلا حدود.