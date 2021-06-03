الوليدي يعلن اطلاق تطبيق الكتروني للمطعمين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

تجري وزارة الصحة والسكان في العاصمة عدن تحضيراتها الفنية لإطلاق برنامج إلكترونيا خاصا بالمطعمين ضد كورونا.



وأوضح الدكتور علي أحمد آلوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية مدير مشروع كوفيد19، بأن البرنامج سيشمل جميع من ياخذون اللقاح ضد كورونا وسيمنحوا شهادة إلكترونية عبر هواتفهم المحمولة معتمدة على المستوى الدولي .. مشيرا إلى أن البرنامج الذي سيطلق في الأسبوع القادم يتمتع بخاصية العمل بالإنترنت وبدونه ويسير الان بمرحلته النهائية.

الوليدي قال ان هذا البرنامج يأتي ضمن اجراءات وزارة الصحة العامة والسكان لضبط وتجويد عملية التحصين.

وسيحقق التخفيف من الجهد والوقت وتكاليف التنقلات على المطعمين سواء كانوا مسافرين او حجاج او من الفئات الاساسية المستهدفة باللقاح .. لافتا إلى أن البرنامج الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح سيعمل على انشاء قاعدة بيانات الكترونية لدى وزارة الصحة ستمكنها من التخطيط الدقيق مستقبلا.