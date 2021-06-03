تعز.. انفجار لغم حوثي في أحد أعضاء "مسام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 - تعز

أصيب أحد أعضاء المشروع السعودي لنزع الالغام في اليمن "مسام" بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في مديرية المعافر بريف تعز.



وقال المرصد اليمني لنزع الالغام في تغريدة على منصة "تويتر": إن عضو مشروع مسام "راجح احمد الشواح"، أصيب بجروح بليغة بانفجار لغم حوثي أثناء أداء عمله في منطقة الكدحة، جنوب غرب تعز.

وأشار إلى أن انفجار اللغم الحوثي أدى إلى بتر قدمه اليُمنى دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسببت الألغام التي تزرعها المليشيات الحوثية في الطرقات العامة والأحياء السكنية بمقتل وإصابة آلاف المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار السن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام و5 خبراء من مشروع‎مسام.