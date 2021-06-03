اليافعي يتحدث حول تأهيل مبنى وكالة أنباء عدن في مدينة التواهي في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي مختار اليافعي، أنه“في سياق اهتمامنا بإعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات الإعلامية الجنوبية، وجّهنا بإعادة تأهيل مبنى وكالة أنباء عدن في مدينة التواهي في العاصمة عدن“.



وأضاف اليافعي أن“هذا التوجيه يأتي بإعادة تأهيل المبنى، تمهيدًا لتدشين العمل بالوكالة، وإعادة دورها الريادي، عقب تعرضها للتهميش، والإلغاء، وطمس هويتها، منذ اجتياح الجنوب في حرب صيف 1994″ .. وفق "إرم نيوز".

وأشار إلى أن“مبنى وكالة أنباء عدن تعرض لعملية إهمال واسعة منذ حرب 2015، ضمن سلسلة الحرب الممنهجة التي مارستها عصابات نظام صنعاء بحق المؤسسات الجنوبية طيلة العقود الماضية“، بحسب تعبيره.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فرضت في وقت سابق من يوم الأربعاء، سيطرتها على مبنى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الواقع في مدينة التواهي بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.

في المقابل، أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانًا قالت فيه إنها“تلقت بلاغًا من وكالة الأنباء (سبأ)، يفيد بقيام مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمنع المدير العام من دخول مبنى الوكالة، وطرد الحراسة المدنية والموظفين من مبنى الوكالة، وطلبوا منهم الخروج منها نهائيًا، وأخذوا مفاتيح المبنى تحت تهديد السلاح، وإبلاغ الموظفين أن لديهم توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي لتشغيل الوكالة تحت مسمى (وكالة أنباء عدن)“.