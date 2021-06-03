وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقية نقل مواد الوقاية من كوفيد19 إلى المراكز الإختبارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم و شركة اولاد حسان للنقل، اليوم، اتفاقية نقل مواد الوقاية من (كوفيد-19) للتوزيع على كافة المراكز الإختبارية في المحافظات المحررة بتمويل كامل من منظمة اليونيسيف على أن تستكمل عملية التوزيع قبل البدء بالعملية الإختبارية.



وعبر وكيل الوزارة بحضور الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالغني الشوذبي،ومديري العموم في قطاع المشاريع والتجهيزات ومندوبي الشركة الناقلة، عن شكره لمنظمة اليونيسف على تحملهم كلفة شراء وتوزيع مواد الوقاية من كوفيد19 خلال هذه الدورة الإختبارية.

الجدير ذكره، أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ اعمال الخطة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعلى ما جاءت به اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا من توصيات بهذا الشأن خلال تنفيذ اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م ، والتي من المقرر أن تبدأ الاحد الموافق 6/6/ 2021م .