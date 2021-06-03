وزير التعليم العالي والتدريب الفني يتفقد مبنى الأدارة العامة لصندوق تنمية المهارات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العالمي والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي ، اليوم، مبنى الأدارة العامة لصندوق تنمية المهارات بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير عمل الصندوق ، والتحضيرات الجارية للاعلان البرنامج التدريبي للعام 2021-2022م .



وأشاد الوصابي ، بالجهود المبذولة من قبل قيادة الصندوق ممثلة بالمدير العام وكافة الموظفين ، ودورهم في إستعادة النشاط التدريبي للصندوق رغم شحة الامكانيات ، من خلال تنفيذ جملة من البرامج الفنية والمهنية التي استهدفت الخريجين والعاطلين عن العمل .

واستمع الوزير الوصابي، الى شرح مفصل من المدير العام لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم، عن الالية المتبعة في عمل الصندوق، و البرامج التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت فئة الشباب العاطل عن العمل من خلال تنفيذ دورات تدريبية في 12 برنامج، بالاضافة الى أهم الخطط والبرامج التنموية التي يتم التحضير لها في مختلف مجالات التعليم والمهارات المهنية والتقنية والفنية.