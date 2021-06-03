شكرا لقراءة خبر عن تنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه "دنيا وإيمي" قبل 40 عامًا واليوم تحققت نبوءته!! (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نادر لقارئ كف يدعى محمد فتحي تنبأ بمصير الفنان المصري سمير غانم ونجومية ابنتيه وجورج سيدهم قبل 40 عامًا، مما أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور.

وقال ” قارئ الكف ” للفنان المصري جورج سيدهم، في إحدى حلقات برنامج “أهلاً وسهلاً”، إنه يجب ألا ينام حزينًا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وإن كتم غضبه بداخله سيصيبه بالمرض.

وأصيب ” جورج ” بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.

كما أخبر سمير غانم، أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنًا ضخماً، وربط المتابعون بين هذه النبوءة وبين زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز غانم بعد ذلك وشهرة كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن.